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Приметы и советы

Футуролог Кононов заявил, что восстание машин не грозит человечеству

Ирина Игнатенко
Общество
Футуролог Кононов заявил, что восстание машин не грозит человечеству
Фото: Pixabay

Согласно результатам опроса, 30 процентов россиян верят, что в ближайшие 50 лет человечество потеряет контроль над нейросетями и произойдет восстание машин. Футуролог Александр Кононов отметил, что сомневается в подобном развитии событий.

По словам эксперта, не стоит демонизировать искусственный интеллект. Любые технологии несут с собой блага и проблемы. Но вместе с техническим прогрессом развивается и человечество.

— Когда моделируется проблема, то моделируется и ее решение. Угроза осознается, моделируется, продумывается, поэтому найдется решение по контролю, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ и есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.

Также «ВМ» узнала у эксперта, к чему может привести работа с нейросетями в образовательной системе и какое место в ней должны занимать цифровые технологии. По мнению технического директора ИМБА ИТ Марата Залотдинова, после развития интернета можно было предполагать, что благодаря Сети многие школьники и студенты перестанут учиться и будут использовать только готовые материалы.

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