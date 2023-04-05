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Международная федерация плавания изучит вопрос допуска россиян на соревнования

Полина Пашкина
Спорт
Международная федерация плавания изучит вопрос допуска россиян на соревнования
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе FINA.

Всемирное бюро водных видов спорта поддержало заявление исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое касается возможного будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных состязаниях.

Созданная рабочая группа должна решить данный вопрос. Уточняется, что будет рассмотрена возможность допуска россиян и белорусов к состязаниям в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Отчет по данному вопросу будет представлен в июле 2023 года на заседании бюро организации, отметили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям под эгидой бюро Объединенного мира борьбы. Они смогут выступать на международных состязаниях при соблюдении рекомендаций МОК.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что слова МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям является пока что «сотрясанием воздуха».

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