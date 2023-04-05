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Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты «правильные решения».

— Для меня самое главное — не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте, — подчеркнул украинский лидер.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает РИА Новости.

Российские военные начали продвижение в центральной части Артемовска. Информацию об этом подтвердили накануне в Американском институте изучения войны. По данным организации, бойцы частной военной компании «Вагнер» продвинулись в центре Артемовска и взяли под контроль администрацию города.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои, и он не может подтвердить взятие под контроль здания городской администрации.

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