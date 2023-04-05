Коммунальный флот Москвы готов к новому сезону навигации на 90 процентов

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичный коммунальный флот готов к старту нового сезона речной навигации на 90 процентов. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время специалисты «Мосводостока» спускают суда на воду. На них пройдут пусконаладочные работы. Благодаря спуску судов станет возможным оценить общую готовность флота к речной навигации.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Суда снимают с ремонтных платформ при помощи автокранов. Затем их спускают на воду. Далее в акватории выполняют пуск двигателей и наладочные работы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Все мероприятия будут завершены к старту речной навигации.

Подготовка столичного коммунального флота начинается еще осенью, как только навигационный период заканчивается. Суда тщательно обследуют и при необходимости ремонтируют.

Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации 2 марта. С началом сезона теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда в ежедневном режиме займутся сбором мусора с водной поверхности.