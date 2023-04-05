Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам на территории России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против мирных жителей новых регионов России, в том числе регулярно устраивает теракты, к которым имеют отношение и западные спецслужбы. С таким заявлением в среду, 5 апреля, выступил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

— Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Кроме того, сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, — отметил глава государства.

Он также добавил, что на сегодняшний день обстановка в присоединенных к России регионах остается напряженной. Кроме того, Путин призвал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, передает официальный сайт Кремля.

Недавно один из терактов произошел в Запорожской области. Так, в Мелитополе 3 апреля был взорван автомобиль. Пострадавшим в результате инцидента оказался бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев.