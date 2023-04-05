Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам на территории России

Евгений Жуков
Общество
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам на территории России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против мирных жителей новых регионов России, в том числе регулярно устраивает теракты, к которым имеют отношение и западные спецслужбы. С таким заявлением в среду, 5 апреля, выступил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

— Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Кроме того, сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, — отметил глава государства.

Он также добавил, что на сегодняшний день обстановка в присоединенных к России регионах остается напряженной. Кроме того, Путин призвал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, передает официальный сайт Кремля.

Недавно один из терактов произошел в Запорожской области. Так, в Мелитополе 3 апреля был взорван автомобиль. Пострадавшим в результате инцидента оказался бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев.

Безопасность Владимир Путин Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте