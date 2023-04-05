Терапевт Красикова назвала рецепт самого полезного весеннего витаминного салата

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Специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК составили рецепт салата, благодаря которому организм может получить все необходимые весной витамины. Секретом поделилась врач-терапевт Алина Красикова.

В частности, для укрепления мышц, а также улучшения костей и иммунитета необходим витамин D. В свою очередь, витамин C отвечает за улучшение пищеварения, борьбу с инфекциями и укрепление кровеносных сосудов. Кроме того, важную роль играют витамины A, B12 и E.

— Наличие перечисленных витаминов в рационе питания весной поможет поддержать иммунитет, улучшить здоровье кожи и слизистых оболочек, защитить клетки от повреждений и обеспечить правильное функционирование организма. Весной особенно важно употреблять разнообразную и сбалансированную пищу. Но стоит помнить, что дефицит некоторых витаминов — например, витамина D — невозможно восполнить продуктами питания, — рассказала Красикова.

Идеальный витаминный салат должен включать в себя листовые и свежие овощи, например капуста, помидор, огурцы, морковь, а также фрукты, ягоды, орехи, семена и продукты, содержащие белок. Такую еду можно не только комбинировать в любых пропорциях, но и добавить соусы по вкусу.

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, нужно ли исключать из рациона глютен и лактозу. По словам эксперта, первое вещество имеет богатый биохимический состав, включает в себя порядка двадцати незаменимых аминокислот.