Диетолог рассказала о завтраке, который вызывает воспаление

Фото: Pexels

Правильный завтрак важен для самочувствия в течение всего дня, а в долгосрочной перспективе для здоровья в целом, пишет американское издание She Finds. Неправильные продукты со временем грозят привести к хроническому воспалению в организме и серьезным рискам для здоровья.

Диетолог Дана Эллис Джонс предостерегла от употребления большого количества сладкого на завтрак и рассказала о последствиях этого выбора.

Ни для кого не секрет, что потребление слишком большого количества сахара вредно для здоровья. Если начинать день с десерта, сладкого чая или кофе, это грозит увеличением веса и воспалительными процессами в организме.

— Наименее полезный вид углеводов — это ультраобработанные углеводы, которые часто содержатся в готовых сладких хлопьях, печеньях, бисквитах, энергетических батончиках и выпечке, — рассказала диетолог Джонс.

По ее словам, причина, по которой эти виды углеводов настолько вредны, кроется в том, что они не несут никакой питательной ценности, часто лишены витаминов, минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Грозят скачками инсулина, увеличением риска хронических заболеваний и отложением жира.

Сладкоежкам специалист порекомендовала заменить привычную вредную еду на овсянку с богатыми клетчаткой фруктами.

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов перечислил продукты, которые провоцируют воспалительные процессы в кишечнике.