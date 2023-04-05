Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Звезда американских сериалов Фаррелл ушла из жизни в возрасте 84 лет

Евгений Силаев
В мире
Звезда американских сериалов Фаррелл ушла из жизни в возрасте 84 лет
Фото: M*A*S*H, 1972-1983гг.

Звезда американских сериалов Джуди Фаррелл ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

По информации издания, актриса ушла из жизни в воскресенье, 2 апреля, в больнице Вест-Хиллз. Причиной смерти называют последствия ранее перенесенного инсульта, сообщил сын Фаррелл Майкл.

За всю свою карьеру актриса сыграла более чем в 20 картинах. Среди них: «Напряги извилины», «Долговременные отношения», «Комната 222» и «Новобранцы».

Широкую известность Фаррелл приобрела благодаря сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ». Примечательно, что актриса работала над сценарием к одному из эпизодов.

Знаменитости США Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте