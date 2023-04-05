Звезда американских сериалов Фаррелл ушла из жизни в возрасте 84 лет

Фото: M*A*S*H, 1972-1983гг.

Звезда американских сериалов Джуди Фаррелл ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

По информации издания, актриса ушла из жизни в воскресенье, 2 апреля, в больнице Вест-Хиллз. Причиной смерти называют последствия ранее перенесенного инсульта, сообщил сын Фаррелл Майкл.

За всю свою карьеру актриса сыграла более чем в 20 картинах. Среди них: «Напряги извилины», «Долговременные отношения», «Комната 222» и «Новобранцы».

Широкую известность Фаррелл приобрела благодаря сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ». Примечательно, что актриса работала над сценарием к одному из эпизодов.