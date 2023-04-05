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Приметы и советы

Reuters: Срок страхования «Северного потока» не планируют продлевать

Евгений Силаев
В мире
Reuters: Срок страхования «Северного потока» не планируют продлевать
Фото: shutterstock

Компания Allianz не планирует продлевать срок страхования газопровода «Северный поток — 1», который истекает в конце 2023 года. Об этом в среду, 5 апреля, сообщило агентство Reuters.

— Срок действия полиса истекает в конце 2023 года, в настоящее время он не подлежит продлению, и Allianz не намерена продлевать эту политику, — заявили в компании, чьи слова приводит агентство.

22 марта журналист Сеймур Херш заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени прошлого года помогает Вашингтону скрыть причастность страны к взрывам на «Северных потоках». Позднее журналист добавил, что Байден отдал такой приказ с целью наказать немецкого лидера, не желавшего передавать вооружение Украине.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.

По словам эксперта, допуск России к месту происшествия позволит Москве убедиться, насколько теории о случившемся подрыве на газопроводах носят ложный характер.

Страхование Газопроводы Северный поток
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