Американские ученые предложили отапливать дома подземными водами

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Экономить на отоплении домов можно с помощью подземных вод. Подобное предложение озвучили ученые Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Ученые подсчитали, что около 12 процентов расходов электроэнергии приходится на отопление домов. Специалисты нашли способ сэкономить на этом с помощью подземных вод.

— Мы обнаружили, что с помощью этого можно хранить огромное количество энергии, и ее можно хранить в течение длительного периода времени. В результате потребность в энергии для отопления и охлаждения в экстремально жаркие или холодные периоды может быть удовлетворена без дополнительной нагрузки на сеть, что делает городскую энергетическую инфраструктуру более устойчивой, — рассказали ученые, чьи слова приводит Газета.ru.

Согласно задумке, подземную воду следует нагревать на поверхности в теплое время года, после чего возвращать обратно. Таким образом, по словам ученых, вода сможет долго сохранить свою температуру и обогревать дома.

Помимо этого, ученые обнаружили в образцах, которые в 2020 году доставила с Луны китайская миссия, новый возобновляемый источник воды. В общей сложности специалисты изучили 32 гранулы, размер которых составляет в ширину от одного до нескольких волосков. При столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре они способны на постоянной основе выделять воду.