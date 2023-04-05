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Приметы и советы

Женщина с оружием вошла в небоскреб Trump Tower в Чикаго

Евгений Жуков
В мире
Женщина с оружием вошла в небоскреб Trump Tower в Чикаго
Фото: Bin im Garten / CC BY-SA 3.0

Вооруженная женщина вошла в небоскреб Trump Tower в Чикаго. На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила газета Chicago Sun-Times, ссылаясь на источники в полиции.

На данный момент женщина не задержана, информации о жертвах и пострадавших нет. По предварительной информации, инцидент носит бытовой характер и не является актом терроризма. В материале не говорится, с каким конкретно оружием пришла женщина, передает ТАСС.

Данный небоскреб построен экс-президентом США Дональдом Трампом в 1983 году.

Бывшего главу американского государства арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

За несколько минут до появления новостей об аресте Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение. Политик заявил, что не может поверить в происходящее с ним.

5 апреля стало известно, что 45-й президент Соединенных Штатов был освобожден в зале суда из-под ареста «под обязательство». Такая формулировка значит, что подсудимый обязуется самостоятельно снова явиться в суд в назначенный срок.

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