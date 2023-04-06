На четырех улицах Москвы восстановили движение трамваев

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Строгинском шоссе, улицах Кулакова, Маршала Катукова и Таллинской по техническим причинам задерживались трамваи № 15 и 30. Движение транспорта удалось оперативно восстановить, сообщили в столичном Дептрансе.

На некоторое время пришлось изменить привычные для пассажиров маршруты трамваев. Обо всех изменениях водители оперативно предупреждали москвичей.

На Живописной улице в Москве также 6 апреля восстановили движение трамваев после того, как автомобиль застрял на путях и перекрыл движение. На некоторое время было задержано движение трамваев № 28 и 31. Затор произошел в районе остановки «Бассейн».

В Москве на Новорижском шоссе произошла авария. Там столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин перевернулась. Все случилось в районе дома 47/184 по улице Василия Ботылева. На место ДТП уже прибыли столичные оперативные службы.