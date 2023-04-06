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В Польше согласились, что Украину пора денацифицировать

Ирэна Колесова
В мире
В Польше согласились, что Украину пора денацифицировать
Фото: shutterstock

Приехавшие в Польшу беженцы еще раз показали полякам, что Украину действительно необходимо денацифицировать. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

— Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация, — написал журналист.

Ренкас отметил, что наплыв украинцев начинает угрожать Европе, поскольку с переселенцами в ЕС прибывает множество настоящих нацистов. Среди них могут быть и те, кто сжег Дом профсоюзов в Одессе или совершил другие злодеяния.

Журналист добавил, что Украина демонстрирует: мир зря считал, что такой глобальный враг как нацизм давно был искоренен.

Жители Румынии, которые ранее разместили у себя украинских беженцев, начали в форме ультиматума отправлять их в новое жилье. По текущим правилам программы жители Румынии, у которых проживают беженцы, получают компенсацию за каждого украинца на его проживание и питание. По новым законам, платить собираются именно украинским семьям, а не румынам.

Украина Польша Нацизм
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