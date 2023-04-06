Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион» 6 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Солнечная и сухая погода ждет москвичей в четверг, 6 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет солнечная и сухая погода. Я бы так сказал, «миллион на миллион», поскольку небо очень чистое, облачности минимум, — сказал он.

При этом температура в Москве будет держаться на отметке 11-13 градусов тепла. По его прогнозу, ветер будет дуть северо-восточный — четыре-девять метров в секунду. Тишковец в своем Telegram-канале добавил, что атмосферное давление в городе будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что начало апреля в Москве должно обойтись без сильных осадков. Погода в столице отличается от температурных норм, отметил специалист.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, что расслабляться пока рано. Весенние дни уже начались, но вполне возможно, что уже очень скоро в российской столице резко похолодает.