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В Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака безналичной

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака безналичной
Фото: Pixabay

В Госдуме предложили сделать оплату алкоголя и табака полностью безналичной. С такой инициативой обратился руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев к главе Минздрава Михаилу Мурашко в четверг, 6 апреля.

По мнению депутата, детский алкоголизм и табакокурение остаются самыми острыми проблемами в стране, несмотря на законодательные запреты. Именно в подростковом возрасте такие вредные привычки могут привести к сильнейшей зависимости и серьезным проблемам со здоровьем.

— В этой связи предлагаю обозначить позицию Министерства здравоохранения России по вопросу возможного внесения изменений в нормативные правовые акты в части осуществления розничной торговли алкогольной и табачной продукцией исключительно безналичным способом с использованием банковских карт, — заявил Хамзаев.

Также депутат предложил банковскому сообществу и крупному ретейлу разработать проект по введению автоматического ограничения на покупку алкоголя и табака при безналичной оплате для несовершеннолетних, передает RT.

11 апреля Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя председателя Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Татьяны Соломатиной, продажу каких электронных сигарет хотят ограничить и коснется ли запрет только несовершеннолетних россиян.

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