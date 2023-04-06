В Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака безналичной

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В Госдуме предложили сделать оплату алкоголя и табака полностью безналичной. С такой инициативой обратился руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев к главе Минздрава Михаилу Мурашко в четверг, 6 апреля.

По мнению депутата, детский алкоголизм и табакокурение остаются самыми острыми проблемами в стране, несмотря на законодательные запреты. Именно в подростковом возрасте такие вредные привычки могут привести к сильнейшей зависимости и серьезным проблемам со здоровьем.

— В этой связи предлагаю обозначить позицию Министерства здравоохранения России по вопросу возможного внесения изменений в нормативные правовые акты в части осуществления розничной торговли алкогольной и табачной продукцией исключительно безналичным способом с использованием банковских карт, — заявил Хамзаев.

Также депутат предложил банковскому сообществу и крупному ретейлу разработать проект по введению автоматического ограничения на покупку алкоголя и табака при безналичной оплате для несовершеннолетних, передает RT.

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