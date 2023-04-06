Столичный производитель металлообрабатывающего оборудования увеличит выручку благодаря участию в нацпроекте

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская компания «АМН Инжиниринг», производящая металлообрабатывающее оборудование, завершила первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

— За шесть месяцев предприятию удалось на 12 часов ускорить процесс производства и на девять процентов увеличить производительность труда на пилотном потоке. Рост показателей эффективности позволит компании нарастить выручку не менее чем на 10 процентов в течение следующих 12 месяцев, — говорится в сообщении.

Также за время участия в проекте компания расширила производственные площади и создала дополнительные рабочие места, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что столичный производитель «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» (ЭЗОИС) сэкономил 35 миллионов рублей благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». В рамках нацпроекта удалось упорядочить взаимосвязанные технологические операции и определить места хранения оснастки и комплектующих.