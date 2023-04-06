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На портале mos.ru упростили услугу записи ребенка в первый класс

Араз Салехов
Город
На портале mos.ru упростили услугу записи ребенка в первый класс
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Услуга записи в первый класс на портале mos.ru стала еще удобнее. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы последовательно освободили родителей от бумажных заявлений. Большую часть документов мы уже запрашиваем и проверяем с помощью межведомственного взаимодействия. Таким образом, никакие документы не нужно приносить в школу в бумажном виде, — сказала она.

Теперь на портале можно отправить электронное заявление о зачислении и прикрепить скан-копии всех необходимых документов, приносить их в школу в бумажном виде не требуется, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце февраля мэр города Сергей Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год. Так, с сентября этого года в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Столичные технологии и наработки теперь станут использовать по всей России.

В первый класс принимают юных россиян, которым к началу учебного года исполнится от шести с половиной до восьми лет. «Вечерняя Москва» узнала, какие способы записать детей в школу сегодня доступны жителям столицы и какие документы необходимы для перевода ребенка из одной образовательной организации в другую.

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