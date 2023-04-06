Цефалголог Щербакова назвала привычки, которые помогают снизить риск деменции

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Деменция — это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Невролог, цефалголог Татьяна Щербакова рассказала, какие привычки помогут снизить риск возникновения этого заболевания.

Одним из факторов риска развития болезни является уровень артериального давления, глюкозы крови и холестерина. Поэтому нужно держать эти показатели под контролем.

Для профилактики деменции также нужно обеспечить здоровый сон, физическую активность, контролировать массу тела и избегать стрессовых ситуаций. Кроме того, полезно будет постоянное самообразование и умственная активность.

Татьяна Щербакова посоветовала избавиться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, так как они вызывают поражение сосудов мозга, передает Life.ru.

В свою очередь профессор Мэтью Коэн указал на наиболее распространенные симптомы деменции. На недуг может указывать то, что человек постоянно переспрашивает. Помимо этого, у него появляются проблемы с привычными задачами, он не с первого раза понимает простые инструкции, передает ФАН.

Ученые из Австрийского национального университета пришли к выводу, что употребление продуктов, богатых содержанием магния, может снизить риск развития деменции.