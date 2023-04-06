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Приметы и советы

Пять бахчевых развалов откроют на юго-западе Москвы

Лейла Алиева
Город
Пять бахчевых развалов откроют на юго-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Город выставил на торги пять сезонных нестационарных объектов для торговли бахчевыми культурами. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Предприниматели смогут открыть пять бахчевых развалов на юго-западе столицы: в Ломоносовском районе, Ясеневе, Конькове, Зюзине и Южном Бутове. Открытые аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов пройдут 19 апреля, — рассказал он.

Победители торгов оформят договоры на пять лет, на объектах они смогут торговать арбузами и дынями с августа по сентябрь. Все торговые площадки будут расположены в жилых кварталах поблизости от станций метро и остановок общественного транспорта.

Подать заявку на участие в торгах можно до 14 апреля, а аукционы пройдут в онлайн-формате на «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо бахчевых развалов, город выставил на аукцион право продажи мороженого в четырех мобильных тележках с навесами в ТиНАО. Две тележки появятся в поселении Московском в разных частях парковой зоны «Филатов луг», еще одна — в поселении Внуковском у входа в парк «Рассказовка».

бахчевые развалы Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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