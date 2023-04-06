В Москве завершился прием заявок на конкурс грантов для НКО, поддерживающих участников СВО

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Прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов для некоммерческих организаций (НКО), поддерживающих участников спецоперации и их семьи, завершился в столице. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

— На конкурс грантов подали заявки 156 столичных НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Треть от общего числа проектов заявлена в рамках направления «Преодоление». Они предусматривают индивидуальное сопровождение в кризисной ситуации и реабилитацию демобилизованных участников СВО, — рассказала она.

Порядка четверти заявок поступило на направление «Сопричастность», которое предполагает психологическое консультирование семей и работу с травматическими расстройствами. Еще одно популярное направление — «Территория заботы. От семьи к семье», где предлагается организация сбора и распространение гуманитарной помощи.

Списки НКО, допущенных к участию в конкурсе, будут опубликованы 11 апреля, а 15 мая станут известны победители конкурса, которое уже в июне смогут начать реализацию своих проектов, передает официальный сайт мэра Моквы.

27 февраля Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Мэр призвал привлечь к работе общественные организации, чтобы родственники военнослужащих не чувствовали себя одинокими.