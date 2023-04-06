Капитальный ремонт 15 зданий городских поликлиник планируют завершить в этом году в ВАО

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До конца 2023 года в Восточном административном округе (ВАО) столицы планируют завершить капитальный ремонт 15 зданий городских поликлиник. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Денис Лебедев.

Уточняется, что работы по модернизации амбулаторий по новому столичному стандарту проводят в районах Восточный, Косино-Ухтомский, Новокосино, Новогиреево, Вешняки, Северное Измайлово, Измайлово, Ивановское, Преображенское и Соколиная Гора.

— В процессе капитального ремонта мы учитываем принципы зонирования помещений. Для удобства пациентов наиболее посещаемые кабинеты располагаются на первых этажах. Пока горожане ждут приема, они могут провести время в зоне с кулерами и телевизорами или игровых уголках в детских поликлиниках, — приводит слова Дениса Лебедева официальный сайт мэра Москвы.

Важной частью модернизации столичных медучреждений называют то, что после завершения работ пациенты смогут проходить все необходимые исследования рядом с домом до направления в больницы.

В настоящее время капитальный ремонт ведут во взрослых и детских поликлиниках Восточного административного округа. Работы в них начали в разное время, поэтому некоторые откроются в ближайшее время, а другие — чуть позже.

В 2023 году на юге столицы планируют завершить капитальный ремонт 21 здания городских поликлиник.