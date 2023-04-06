RusVesna: ВСУ начали массово покидать Артемовск

Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины начали массово отступать и покидать Артемовск (украинское название Бахмут). Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

По словам одного из украинских солдат, бойцы «Вагнера» «наращивают свои штурмовые группы». Он отметил, что за ночь в Артемовск прибыло еще несколько групп.

— Наши подразделения начинают покидать Бахмут, командование делает все верно, некоторые уже вышли из города, — сказал он.

Такая мера была необходима из-за нехватки территорий в городе, чтобы содержать там такое количество войск, цитирует его Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты «правильные решения».

4 апреля в Американском институте изучения войны (ISW) подтвердили, что российские военные начали продвижение в центральной части города. По данным института, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в центре Артемовска и взяли под контроль администрацию города. Над зданием подняли российский флаг.