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Музей Победы сохранит историю французского летчика Дюрана

Полина Пашкина
Город
Музей Победы сохранит историю французского летчика Дюрана
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Биографию Альбера Дюрана, французского летчика эскадрильи «Нормандия — Неман», загрузили во всенародный исторический проект «Лица Победы». Теперь все желающие смогут ознакомиться с материалами о герое на сайте проекта или в мультимедийном зале Музея Победы. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Альбер Дюран в октябре 1941 года вместе с Марселем Лефевром и Альбером Марселем на самолетах D-520 перелетел в Гибралтар. Оттуда на судне переправился в Англию, где примкнул к движению «Свободная Франция».

28 ноября 1942 года в составе первой группы французских летчиков прибыл в Советский Союз. Дюран одержал первую победу 5 апреля 1943 года, будучи в составе первого официального боевого вылета летчиков эскадрильи «Нормандия». Вместе с Альбером Прециози он сбил по одному истребителю FW-190.

С полной биографией летчика эскадрильи «Нормандия — Неман» можно ознакомиться на сайте проекта «Лица Победы».

Накануне в Музее Победы к 80-летию первого боя эскадрильи «Нормандия — Неман» рассказали об уникальных экспонатах — вещах летчика авиаполка.

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