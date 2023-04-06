Девочка чуть не погибла на операционном столе в Карелии из-за того, что мать обманула врачей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В одном из медицинских учреждений Карелии ребенок чуть не погиб на операционном столе из-за того, что мать обманула врачей. Об этом сообщил глава минздрава региона Михаил Охлопков в четверг, 6 апреля.

По его словам, ребенку предстояла амбулаторная операция под наркозом. Накануне врачи предупреждали родителей малолетней девочки, что перед процедурой нельзя есть и пить. Непосредственно перед операцией медики переспросили мать школьницы, выполнили ли они требования. Она ответила утвердительно.

Однако в ходе операции ребенок внезапно посинел, изо рта и носа девочки полилась вода. Благодаря высокому профессионализму врачей школьницу удалось спасти. Когда она пришла в себя, то ее спросили, пила ли она с утра воду. Оказалось, что ребенок выпил целый стакан, резюмировал Охлопков.

Другого ребенка прооперировали в больнице в Москве. Из желудка подростка удалили почти два килограмма волос.