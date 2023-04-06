«Газпромнефть — смазочные материалы» реализует проект экологического просвещения дошкольников Подмосковья

Фото: Елена Нестерова

Волонтеры Московского завода смазочных материалов провели образовательную акцию для учащихся детской школы искусств города Фрязино. На экологических уроках и мастер-классах дошкольникам рассказали о культуре ответственного природопользования, также дети приняли участие в интерактивном представлении по мотивам известных мировых сказок. Занятия стали очередным этапом проекта экологического просвещения жителей Московской области, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть».

Уникальное театрализованное представление сотрудники Московского завода смазочных материалов разработали специально для детей в возрасте от пяти до семи лет. В сценарий спектакля включили интерактивную часть с вопросами о представителях животного мира региона, а также игровой экологический семинар с лекциями по правилам поведения на природе. Практической частью акции стало совместное изготовление скворечников и кормушек для птиц, которые вскоре будут установлены в парках и скверах города Фрязино.

«Газпромнефть — смазочные материалы» регулярно проводит образовательные экологические акции по формированию бережного отношения к окружающей среде у жителей Московской области.

— Наши волонтеры творчески подходят к вопросам экологического просвещения, и интерактивный спектакль стал отличным инструментом для воспитания культуры бережного отношения к окружающей среде с самых ранних лет. Это системная и комплексная работа, которая не должна прекращаться. Поэтому мы продолжим реализацию экологических и образовательных проектов, будем привлекать к ним еще больше жителей Московской области разного возраста, — отметил директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.