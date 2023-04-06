В Китае призвали НАТО взять на себя ответственность за Украину

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Соединенные Штаты Америки и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос. Об этом в четверг, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат напомнила, что Пекин является инициатором политического урегулирования кризиса, однако ответственными за разрешение украинского конфликта должны быть страны западного мира.

— Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, — сказала она.

Альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, цитирует Нин РИА Новости.

Также Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. По ее словам, Китай не является участником конфликта. При этом Пекин выступает с активной поддержкой мирного урегулирования кризиса.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хорошие отношения с Россией позволят Китаю сыграть важную роль в ситуации вокруг украинского конфликта.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль Китая на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты. Зачем Пекину роль миротворца в урегулировании ситуации на Украине — в материале «Вечерней Москвы».