Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Назван самый популярный у москвичей день недели для посещения фитнес-залов

Полина Пашкина
Город
Назван самый популярный у москвичей день недели для посещения фитнес-залов
Фото: Pexels

Совместное исследование спортивных привычек жителей столицы ADG group и DDX Fitness показало, что большинство москвичей посещают фитнес-центры не чаще двух раз в неделю. При этом самым популярным днем недели для тренировки стала среда.

Оказалось, что жители столицы чаще всего занимаются спортом в середине недели сразу после работы. Период с 18 до 20 часов является самым загруженным в работе фитнес-клубов. Суббота стала самым непопулярным днем недели для физической нагрузки среди горожан. В целом москвичи продемонстрировали тенденцию на отдых в выходные вместо занятий.

Пиковые нагрузки на спортзалы москвичи создают перед пляжным сезоном. Обладатели абонементов традиционно начинают подготовку к лету с марта по май.

Большинством посетителей групповых занятий в столичных фитнес-клубах являются женщины: их число составляет 90 процентов от всех обладателей абонементов. Они предпочитают заниматься упражнениями на выносливость, растяжку, укрепление мышц пресса и ягодиц, спины. Также женщины посещают уроки йоги с элементами тай-чи, пилатеса, зумбы.

Фитнес-модель, спортивный блогер Алена Доманская посоветовала заниматься только тем видом спорта, который действительно приносит удовольствие. Тренировки «через силу» будут только тормозить прогресс.

Спорт Исследования Москва Фитнес
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте