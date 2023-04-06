Назван самый популярный у москвичей день недели для посещения фитнес-залов

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Совместное исследование спортивных привычек жителей столицы ADG group и DDX Fitness показало, что большинство москвичей посещают фитнес-центры не чаще двух раз в неделю. При этом самым популярным днем недели для тренировки стала среда.

Оказалось, что жители столицы чаще всего занимаются спортом в середине недели сразу после работы. Период с 18 до 20 часов является самым загруженным в работе фитнес-клубов. Суббота стала самым непопулярным днем недели для физической нагрузки среди горожан. В целом москвичи продемонстрировали тенденцию на отдых в выходные вместо занятий.

Пиковые нагрузки на спортзалы москвичи создают перед пляжным сезоном. Обладатели абонементов традиционно начинают подготовку к лету с марта по май.

Большинством посетителей групповых занятий в столичных фитнес-клубах являются женщины: их число составляет 90 процентов от всех обладателей абонементов. Они предпочитают заниматься упражнениями на выносливость, растяжку, укрепление мышц пресса и ягодиц, спины. Также женщины посещают уроки йоги с элементами тай-чи, пилатеса, зумбы.

Фитнес-модель, спортивный блогер Алена Доманская посоветовала заниматься только тем видом спорта, который действительно приносит удовольствие. Тренировки «через силу» будут только тормозить прогресс.