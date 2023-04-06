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Губернатор Воробьев рассказал о важности поддержки врачей в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Воробьев рассказал о важности поддержки врачей в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей, которые действуют в регионе.

По его словам, для работников системы здравоохранения создают комфортные условия работы и жизни. За последние два года система здравоохранения Подмосковья получила серьезный толчок в развитии. Существенно выросло количество бригад скорой помощи, начал работу телемедицинский центр. В регионе продолжается масштабная программа по капитальному ремонту и оснащению больниц.

Сегодня для медиков в регионе действуют различные меры поддержки. Это акции «Приведи друга», «Земля врачам», передает «360».

6 апреля стало известно, что в Московской области заработал новый интернет-портал «Паллиативная помощь». Он посвящен оказанию паллиативной медицинской помощи в регионе, передает «Радио 1».

Более 500 врачей и около 400 медсестер привлекли на работу в Подмосковье по итогам прошлого года. Это дало заметную динамику в решении проблемы дефицита сотрудников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Подмосковье Врачи Андрей Воробьев
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