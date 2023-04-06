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Корабль «Союз МС-23» провел перестыковку с МКС

Полина Пашкина
В мире
Корабль «Союз МС-23» провел перестыковку с МКС
Фото: Роскосмос

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-23» произвел перестыковку с малого исследовательского модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) на узловой модуль «Причал». Трансляцию процесса провела в четверг, 6 апреля, госкорпорация «Роскосмос».

Уточняется, что перестыковку в ручном режиме выполнил космонавт Сергей Прокопьев. С ним на борту корабля находились космонавт Дмитрий Петелин и астронавт американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Франциско Рубио. Перестыковку корабля провели для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля «Поиск».

Стыковка произошла в 12:21 по московскому времени. Перед экипажем поставлены задачи открыть люк в бытовой отсек, проверить герметичность переходных люков между «Союзом МС-23» и модулем, а затем открыть их, передает Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос».

Весной и летом 2023 года Петелин и Прокопьев выйдут в открытый космос. Сейчас экипаж корабля активно готовится к этим событиям.

«Союз МС-23» запустили в космос 24 февраля. Он пристыковался к МКС через два дня в беспилотном режиме. Его использовали для поставки на станцию почти 430 кг грузов, включая научное оборудование и продукты питания. Предполагается, что «Союз МС-23» доставит космонавтов и астронавта на Землю после завершения их миссии.

В конце марта спускаемый аппарат поврежденного корабля «Союз МС-22» успешно отстыковался от Международной космической станции и приземлился в степи Казахстана юго-восточнее города Жезказган.

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