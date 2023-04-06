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Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Украинские войска не отступили из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города — сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города, — сказал он.

По его мнению, российская армия сумеет вывести из города украинских бандформирования. При этом после отхода из города ВСУ смогут занять оборонительные позиции близ Часов Яра и на подступах к Артемовску, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.

Российские военкоры сообщали, что украинские войска начали массово отступать и покидать Артемовск. По словам одного из украинских солдат, бойцы «Вагнера» «наращивают свои штурмовые группы». Он отметил, что за ночь в город прибыло еще несколько групп.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты «правильные решения».

Военкор Марат Хайруллин объяснил, почему Россия не торопится с освобождением Артемовска. По его словам, это связано с тем, что у армии сейчас стоят иные задачи.

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