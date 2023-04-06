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Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к возобновлению переговоров по Украине

Полина Пашкина
В мире
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к возобновлению переговоров по Украине
Фото: Администрация президента РФ

Мировому сообществу необходимо вернуться к проведению мирных переговоров по Украине. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Идею глава Китая выдвинул по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

— Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, — передает обращение Си Цзиньпина портал «Известия».

По словам председателя КНР, законные интересы безопасности всех сторон конфликта нужно учесть в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Си Цзиньпин убежден, что необходимо найти политическое решение и выстроить эффективную структуру безопасности Европы.

Глава Китая добавил, что у украинского кризиса есть побочные эффекты во многих сферах, включая энергетическую, финансовую, продовольственную. Следует снизить негативное влияние конфликта на мир.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом.

Украина Франция Эммануэль Макрон Переговоры Си Цзиньпин
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