Госдума приняла закон, позволяющий россиянам получать налоговые уведомления через госуслуги

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому с июля этого года пользователи госуслуг смогут получать налоговые уведомления. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

— Закон с 1 января 2023 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, по их желанию право получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале «Госуслуги» без их направления по почте, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Госдума рассматривает законопроект о получении возмещение по вкладам через госуслуги с 2024 года. По данным СМИ, клиент сможет пройти удаленную идентификацию и подать заявление через сайт «Госуслуги» или агентства. Затем потребитель сможет получить потерянные средства на свой счет.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили объяснила, когда банк может списать деньги со счета. По ее словам, происходить подобное может только в двух случаях. Оба они предусмотрены Гражданским кодексом — по решению суда или в соответствии с договором между банком и его клиентом.