Консультативно-диагностический центр с поликлиникой откроют на территории ГКБ № 64

Фото: Департамент строительства города Москвы

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену откроют на территории Городской клинической больницы № 64. Он будет расположен по адресу улица Вавилова, дом 61.

— Общая готовность объекта составляет 80 процентов, завершаются кровельные и фасадные работы, благоустройство территории, идут отделочные работы, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады здания будут оформлены пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона. В медицинском учреждении разместятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов и рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов. Также здесь предусмотрены помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек, зона реабилитации и зона патронажной службы. Для удобства посетителей наиболее часто посещаемые кабинеты будут расположены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних этажах здания. Новая система навигации позволит пациентам без труда находить нужный кабинет. Комфортные условия работы будут созданы для врачей и медсестер. Для них в поликлинике оборудуют уютные комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки, в которых медики могут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить чашку кофе. Кабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы — креслами, шкафами, столами и стульями.

Для пациентов обустроят комфортные зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — добавил Рафик Загрутдинов.