Депутат Аксаков пояснил, почему зарплаты россиян могут вырасти в 2023 году
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, почему зарплаты россиян могут вырасти в ближайшее время.
Эксперт отметил, что российская экономика уже стабилизировалась после введения санкционных ограничений, именно с этим связан прогноз по росту зарплат.
Он уточнил, что за первые два месяца текущего года ВВП довольно существенно подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост измеряется почти двумя триллионами рублей, постепенно растут и объемы производимой в стране продукции.
В стране наблюдается активная экономическая жизнь, а это источник доходов компаний и бюджета, передает «Радио 1».
Также президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году заработная плата граждан должна вырасти на 3–5 процентов. Он подчеркнул, что задача государства — сделать так, чтобы доходы семей России соответствовали современным требованиям и были бы достойными, передает Царьград.
Недавно были названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина.