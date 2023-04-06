Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Аксаков пояснил, почему зарплаты россиян могут вырасти в 2023 году

Ирина Игнатенко
Экономика
Депутат Аксаков пояснил, почему зарплаты россиян могут вырасти в 2023 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, почему зарплаты россиян могут вырасти в ближайшее время.

Эксперт отметил, что российская экономика уже стабилизировалась после введения санкционных ограничений, именно с этим связан прогноз по росту зарплат.

Он уточнил, что за первые два месяца текущего года ВВП довольно существенно подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост измеряется почти двумя триллионами рублей, постепенно растут и объемы производимой в стране продукции.

В стране наблюдается активная экономическая жизнь, а это источник доходов компаний и бюджета, передает «Радио 1».

Также президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году заработная плата граждан должна вырасти на 3–5 процентов. Он подчеркнул, что задача государства — сделать так, чтобы доходы семей России соответствовали современным требованиям и были бы достойными, передает Царьград.

Недавно были названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина.

Зарплаты Депутаты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте