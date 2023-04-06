Депутат Аксаков пояснил, почему зарплаты россиян могут вырасти в 2023 году

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, почему зарплаты россиян могут вырасти в ближайшее время.

Эксперт отметил, что российская экономика уже стабилизировалась после введения санкционных ограничений, именно с этим связан прогноз по росту зарплат.

Он уточнил, что за первые два месяца текущего года ВВП довольно существенно подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост измеряется почти двумя триллионами рублей, постепенно растут и объемы производимой в стране продукции.

В стране наблюдается активная экономическая жизнь, а это источник доходов компаний и бюджета, передает «Радио 1».

Также президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году заработная плата граждан должна вырасти на 3–5 процентов. Он подчеркнул, что задача государства — сделать так, чтобы доходы семей России соответствовали современным требованиям и были бы достойными, передает Царьград.

Недавно были названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина.