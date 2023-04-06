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Два человека погибли при пожаре в коммуналке в Санкт-Петербурге

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в коммуналке в Санкт-Петербурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Санкт-Петербурге два человека погибли при пожаре в коммунальной квартире. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Возгорание произошло на проспекте Косыгина в доме № 9 в семикомнатной коммунальной квартире. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли и еще два пострадали.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, помещение было оборудовано под салон для оказания интимных услуг.

Другой пожар произошел в центре столицы. Загорелось помещение на третьем этаже в доме № 19 по улице Знаменке. Здание принадлежит Министерству обороны РФ. В СМИ появилась информация, что возгорание произошло из-за чайника.

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