Два человека погибли при пожаре в коммуналке в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге два человека погибли при пожаре в коммунальной квартире. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.
Возгорание произошло на проспекте Косыгина в доме № 9 в семикомнатной коммунальной квартире. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли и еще два пострадали.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, помещение было оборудовано под салон для оказания интимных услуг.
Другой пожар произошел в центре столицы. Загорелось помещение на третьем этаже в доме № 19 по улице Знаменке. Здание принадлежит Министерству обороны РФ. В СМИ появилась информация, что возгорание произошло из-за чайника.