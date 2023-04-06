Для будущих контрактников в московском пункте отбора на военную службу установили PlayStation

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Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

В Москве продолжает работу единый пункт отбора на военную службу по контракту: в нем сделано все, чтобы желающим записаться было комфортно.

Теперь в зонах ожидания установили четыре приставки PlayStation 5, на которых будущие контрактники могут опробовать игру Atomic Heart от российских разработчиков.

Посетителей пункта отбора сопровождают волонтеры-консультанты. Они готовы ответить на все интересующие гостей вопросы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает по принципу одного окна. Посетители могут подать заявления, пройти медосмотр и оформить необходимые документы, передает Telegram-канал «Москва 24».

Пункт отбора работает ежедневно. С понедельника по пятницу он открыт с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 15:00.

Новый чат-бот для прохождения военной службы по контракту доступен для всех желающих. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram может дать ответы на интересующие вопросы о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.