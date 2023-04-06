Лукашенко: Ядерное оружие нужно свезти в одну кучу и уничтожить

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за полное уничтожение всего ядерного оружия в мире. Так он отреагировал на слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона, который выступил против размещения ядерного оружия вне ядерных держав.

— Я считаю, что ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все! — заявил белорусский лидер.

Он также заметил, что «болтать языком», как французский президент, могут многие, передает Telegram-канал «Москва 24».

Лукашенко 31 марта заявил, что в случае нарастания угроз на территорию Белоруссии введут стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что ранее отдал распоряжение о незамедлительном восстановлении площадки для ядерных боеголовок «Тополя».

До этого президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться к июлю.