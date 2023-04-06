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Reuters: Си Цзиньпин готов к телефонному разговору с Зеленским

Евгений Силаев
В мире
Reuters: Си Цзиньпин готов к телефонному разговору с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Глава Китая Си Цзиньпин готов провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

— Си готов позвонить... Зеленскому, выберет момент, — сказал один из источников.

По информации собеседников издания, в ходе переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине. В частности, французский лидер призвал Пекин «не предоставлять вооружение» Москве.

При этом Си Цзиньпин заявил, что проведет переговоры с Зеленским в удобное время, передает Reuters.

Возможность переговоров Си Цзиньпина и Зеленского существует, заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Цун. Он отметил, что дипломаты двух стран обсуждали этот вопрос.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что недавно китайский лидер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Политолог отметила, что встреча нужна Зеленскому, чтобы лично ознакомиться с позицией Китая по украинскому вопросу.

Украина Владимир Зеленский Китай Переговоры Си Цзиньпин
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