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Приметы и советы

Второй квадрокоптер за сутки обнаружили упавшим в Подмосковье

Евгений Жуков
Происшествия
Второй квадрокоптер за сутки обнаружили упавшим в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Упавший дрон без боевой нагрузки найден в промышленной зоне подмосковного Подольска. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

В настоящее время квадрокоптер находится на экспертизе — профильные эксперты устанавливают, кому принадлежало устройство. Недалеко от места находки расположены несколько предприятий, в том числе по производству железнодорожного транспорта и гидродвигателей, передает ТАСС.

Еще одно аналогичное устройство нашли в подмосковных Химках на территории Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика Грушина.

Отмечается, что на квадрокоптер установлена камера. При этом боеприпасов на летательном аппарате не было обнаружено.

На данном предприятии МКБ разрабатываются зенитные управляемые ракеты. Бюро знаменито такими единицами, как зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

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