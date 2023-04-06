Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главархив открыл выставку «Москва спортивная» ко Дню спорта

Полина Пашкина
Город
Главархив открыл выставку «Москва спортивная» ко Дню спорта
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Главное архивное управление Москвы к Международному дню спорта, который отмечается 6 апреля, представило историко-документальную выставку «Москва спортивная». Желающие смогут ознакомиться с ней как очно (в выставочном зале Главархива), так и в электронном формате в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

В экспозицию вошли предметы, которые расскажут историю развития столичных спорта и физкультуры. Временной охват выставки — от конца XIX до первой четверти XXI века.

Это фотографии спортсменов, физкультурных парадов, афиши мероприятий, календари, значки, факел эстафеты олимпийского огня, а также сувениры с символикой Олимпиады-80, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ознакомиться с выставкой очно можно в Главархиве по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Экспозиция продлится до 11 августа 2023 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице отметят 100-летие городского спорта. Так, было принято решение сделать празднование юбилея центральным событием спортивного календаря.

Спорт Москва Архивы Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте