Главархив открыл выставку «Москва спортивная» ко Дню спорта

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Главное архивное управление Москвы к Международному дню спорта, который отмечается 6 апреля, представило историко-документальную выставку «Москва спортивная». Желающие смогут ознакомиться с ней как очно (в выставочном зале Главархива), так и в электронном формате в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

В экспозицию вошли предметы, которые расскажут историю развития столичных спорта и физкультуры. Временной охват выставки — от конца XIX до первой четверти XXI века.

Это фотографии спортсменов, физкультурных парадов, афиши мероприятий, календари, значки, факел эстафеты олимпийского огня, а также сувениры с символикой Олимпиады-80, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ознакомиться с выставкой очно можно в Главархиве по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Экспозиция продлится до 11 августа 2023 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице отметят 100-летие городского спорта. Так, было принято решение сделать празднование юбилея центральным событием спортивного календаря.