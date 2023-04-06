Дептранс Москвы призвал не парковать машины на велополосах

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Парковка автотранспорта на велосипедных полосах может привести к аварии, а также травмировать участников движения. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В марте Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) зарегистрировала 2,8 тысячи случаев, когда машины останавливались под запрещающими знаками на улицах с велополосами. На специальные стоянки в связи с этим нарушением переместили 273 автомобиля, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Автомобилистов призвали не оставлять личный транспорт на велодорожках. За парковку на велополосе также можно получить штраф в размере трех тысяч рублей.

Горожане могут сообщить о неправильно припаркованных транспортных средствах по телефону МАДИ: 8 (495) 540-76-56.

За 2022 год сотрудники МАДИ выявили более 13 тысяч случаев парковки под запрещающими знаками на улицах с велодорожками. На спецстоянки в связи с этим переместили свыше двух тысяч машин.