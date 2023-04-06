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Более 10 тысяч украинских солдат прошли обучение в Великобритании

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Более 10 тысяч украинских солдат прошли обучение в Великобритании
Фото: gur.gov.ua

Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение на территории Великобритании. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны Соединенного Королевства.

— Операция Interflex продолжает обучать персонал из Вооруженных сил Украины и уже обучила свыше 10 тысяч, — говорится в Twitter министерства.

Также в течение этого года Лондон надеется обучить всего 20 тысяч бойцов ВСУ. Так, вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение работе на 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке AS90.

Бывший полковник Вооруженных сил Великобритании Глен Грант назвал наиболее значимые просчеты украинских войск. По его словам, ВСУ созданы по примеру армии Советского Союза, в рамках которой существовал ряд специализированных ограничивающих мер, заставляющих военных сохранять субординацию и в тех случаях, когда командный состав действовал неверно.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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