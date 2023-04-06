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WSJ: НАТО думает над утешительным призом для Украины

Евгений Белоусов
В мире
WSJ: НАТО думает над утешительным призом для Украины
Фото: flickr/nato

После вступления Финляндии в НАТО альянс раздумывает над «утешительным призом» для Украины. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно имеющейся у газеты информации, НАТО пытается решить, предложить ли Украине твердые гарантии безопасности или более расплывчатые. Вопрос о вступлении Киева в альянс больше не стоит, так что теперь нужно как-то поощрить его, но не слишком сильно, утверждает издание.

4 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Уточняется, что сначала документ будет направлен представителям американских властей, после этого Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Чуть позже Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Это фактически означает завершение процесса вступления в военный блок.

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет для России три ключевые угрозы. О них «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

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