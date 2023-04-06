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Таролог Артемьева назвала знак зодиака, который разбогатеет в мае

Евгений Силаев
Общество
Таролог Артемьева назвала знак зодиака, который разбогатеет в мае
Фото: shutterstock

В мае Рыбы смогут разбогатеть, совершая при этом осторожные поступки. Об этом сообщила таролог Алисия Артемьева.

— Чтобы отвлечься от раздражающей ситуации, переключитесь на выполнение домашних проектов и общение с близкими людьми, — посоветовала она.

По словам Артемьевой, эффект не заставит себя долго ждать. Уже спустя пару недель Рыбы смогут избавиться от раздражения, а в конце мая их ждет сказочное богатство, передает Teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба поделилась своим прогнозом на апрель и назвала знак зодиака, которого сильно обрадует Вселенная. По ее словам, повезет рожденным под созвездием Девы, которые смогут разбогатеть.

Но не всем апрель будет так сильно благоволить. Совсем скоро рожденные под определенным знаком зодиака люди столкнутся с сильнейшей сердечной болью, предупреждает Тамара Глоба.

По ее словам, тяжелый период скоро наступит для Овнов. Представители зодиакальной системы явственно поймут, что их любимый человек им изменяет, ни капли не сомневаясь в этом.

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