Песков: Россия не может дать Белоруссию в обиду

Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия окружена враждебно ведущими себя странами, и Россия не может позволить им причинить союзному государству вред. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, Белоруссия окружена враждебно настроенными странами так же, как и Россия.

— Поскольку мы союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду, — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что действия соседних стран являются недружественными и непредсказуемыми. В связи с этим необходимо принимать меры предосторожности.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Вместе с Путиным он провел «весьма продолжительную и содержательную встречу», сообщил Песков.

Днем 6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. По его итогам было принято решение о создании двумя странами концепции безопасности Союзного государства. В документе подразумевают формулирование основополагающих задач взаимодействия государств.