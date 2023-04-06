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Обвинение запросило 25 лет тюрьмы для публициста Кара-Мурзы

Евгений Силаев
Происшествия
Обвинение запросило 25 лет тюрьмы для публициста Кара-Мурзы
Фото: Youtube / FRONTLINE PBS | Official

Государственное обвинение попросило приговорить публициста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и других преступлениях. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

— В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трех преступлений, которые ему вменяют в вину, — рассказала она.

В свою очередь сторона защиты считает Кара-Мурзу невиновным и просит суд оправдать его, передает слова Эйсмонт ТАСС.

Политического деятеля задержали в столице 11 апреля 2022 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

22 апреля Кара-Мурзу арестовали, и с тех пор мужчина находится под стражей. Помимо этого, в отношении публициста возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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