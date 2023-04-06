Суд арестовал организатора серии потасовок в Москве

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Суд арестовал организатора серии потасовок на территории столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 6 апреля.

По словам собеседницы «ВМ», организатора банды отправили под арест до 12 июня.

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Пятеро мужчин в 2022 и 2023 годах умышленно организовали четыре потасовки в общественных местах столицы. Свои преступления они снимали на видео, после чего выкладывали записи в социальных сетях.

Недавно правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Фигурантов заключили под стражу. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Еще одна потасовка могла произойти между двумя группами молодых людей на западе столицы. Однако сотрудники полиции смогли ее предотвратить. Были задержаны 12 человек.