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Вторые двери начали снимать в вестибюлях московского метро

Евгений Белоусов
Город
Вторые двери начали снимать в вестибюлях московского метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вторые вестибюльные двери начали демонтировать в Московском метрополитене. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

«Зимних» стеклянных дверей уже нет на станции «Говорово» Солнцевской линии. Демонтаж вестибюльных дверей происходит каждый апрель, в Московском метрополитене их более пяти тысяч.

Летом, когда на улице устанавливается высокая температура, воздух в пассажирской зоне метрополитена обновляется до пяти раз в час, для этого тоннельная вентиляция переключается на усиленный режим, передает ТАСС.

Воздух в Москве 6 апреля прогрелся до плюс 13,8 градуса, что сделало этот день самым теплым в столице с начала весны.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что начало апреля в Москве должно обойтись без сильных осадков. Погода в столице отличается от температурных норм, отметил специалист.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, что расслабляться пока рано. Весенние дни уже начались, но вполне возможно, что уже очень скоро в российской столице резко похолодает.

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