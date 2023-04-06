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Патриарх Кирилл назначил главного военного священника РПЦ в зоне СВО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Патриарх Кирилл назначил главного военного священника РПЦ в зоне СВО
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил клирика Санкт-Петербургской епархии протоиерея Димитрия Василенкова главным священником в зоне специальной военной операции. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно указу главы РПЦ, Василенков назначен «главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции», говорится на сайте РПЦ.

Ранее Василенков возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии.

Православные батюшки являются самой желанной мишенью украинских снайперов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что не понимает отсутствия у священников на передовой тех же гарантий, что есть у солдат. Батюшки, заметил патриарх Кирилл, призваны помогать армии, но только не оружием.

В ноябре прошлого года российский актер, режиссер, сценарист и бывший священник РПЦ Иван Охлобыстин заявил о желании стать военным священником в зоне проведения спецоперации в Донбассе.

Патриарх Кирилл Спецоперации Русская православная церковь (РПЦ)
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