Си Цзиньпин заявил об отсутствии чудодейственного средства для завершения кризиса на Украине

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В мире не существует чудодейственного средства для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг, 6 апреля, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

— Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, ее суть заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, — отметил он.

Китайский лидер подчеркнул, что всем сторонам конфликта необходимо проявить инициативу для прекращения боевых действий и начала переговорного процесса, передает ТАСС.

Также председатель КНР заявил, что мировому сообществу необходимо вернуться к проведению мирных переговоров по Украине. По его словам, законные интересы безопасности всех сторон конфликта нужно учесть в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее мнению, это связано с тем, что недавно китайский лидер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.